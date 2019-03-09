SBL》板橋「潮」到出水 裕隆、富邦勇士之戰預計晚1小時開戰

球場反潮球賽延後開打。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北今日有大雨特報，斥資千萬重整的板橋體育館場內受到嚴重影響，場內的地板出現「反潮現象」，導致SBL裕隆、富邦勇士原訂5點開戰，兩軍教練與裁判討論後，為了確保球員不因場地因素出現受傷，賽事宣佈暫緩進行。

事實上，因場內空調較晚啟動，導致「反潮現象」讓場地變得溼滑，聯盟只能趕緊把冷氣溫度調低，全場瞬間冷颼颼，試圖讓場地恢復到可以比賽的狀況。不過，原本已經延宕近30分鐘，聯盟又宣布再延半小時，繼續等待，賽事預計在6點開戰。

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此外，此役最大關注焦點是裕隆「男模」呂政儒，他生涯總得分達4987分，近4戰場均17.5分，有望在今日成為聯盟首位「5000分俱樂部」成員。

球場反潮球賽延後開打。（記者林正堃攝）

球場反潮球賽延後開打。（記者林正堃攝）

裕隆「男模」呂政儒有望在今日成為聯盟首位「5000分俱樂部」成員。（記者林正堃攝）

裕隆賽前練球。（記者林正堃攝）

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