HVL》高一許菀芸領軍 中山工商擊敗鶯歌挺進冠軍戰

中山工商擊敗鶯歌工商，挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽準決賽今在台北市立大學天母校區登場，南台灣女排強權中山工商，以25：20、25：21、25：22擊敗鶯歌工商，挺進冠軍戰，將碰上衛冕軍東山高中。

中山今前兩局分別以25：20、25：21拿下，第3局雖握有領先優勢，卻在比賽後段遭逆襲，一度落後，最終在高一攻擊手許菀芸幫助下，以25：22拿下第3局，也收下冠軍戰門票。

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中山工商許菀芸（右）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）

對於第3局亂流，中山教頭林靜怡認為，是自己在關鍵時刻調度不夠周延，讓她學到一課；至於冠軍戰策略，她說：「打進冠軍戰已經達到原本預期目標，重點還是高三選手的發揮。」至於高一好手許菀芸表現，林靜怡也給予肯定，「她是個很謙虛的球員，在學校也虛心接受學姐的指導，一直保持學習的心態。」

鶯歌工商雖不敵中山，無緣冠軍戰，但闖進4強已經是隊史最佳成績，教練劉忠賢說，球員很想贏中山，但反而太想贏就放不開；對於明天的季軍戰，劉忠賢說：「對上華僑高中算是新北內戰，彼此交手過很多次，還是得看球員明天的臨場反應。」

另一場女子組準決賽，東山高中以25：18、25：20、25：12擊敗華僑高中，挺進冠軍戰，將挑戰隊史首次三連霸。

中山工商許菀芸（右）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）

鶯歌工商止步四強。（記者陳志曲攝）

鶯歌工商甘可慧（中）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）

鶯歌工商施怡婷（右）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）

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