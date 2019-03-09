全英賽》對戴資穎吞13連敗 印度前球后賽娜：要學會擊敗她

印度好手賽娜。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的全英羽球公開賽，印度好手賽娜（Saina Nehwal）在女單八強以15：21、19：21，遭世界球后戴資穎直落二輸球，吞下對戰13連敗。賽後她表示必須要學會如何打敗戴資穎。

印度媒體《滾動》（Scroll.in）報導，賽娜表示，「我這場表現不錯，第二局有機會拿下，但在剩下最後2分時被追平。教練跟我說『打慢一點』，但當妳感覺要贏球的時候，會變得更加急躁，我再度犯下那錯誤，這也是自己輸掉第二局的原因。」賽娜也說，「我很高興離頂尖球員更接近了。」

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不過，賽娜來到英國伯明罕後，一直有腹瀉的問題，「過去幾天我狀況很差，因為胃痛，我一直都沒有睡好，但仍然打得不錯，我為我自己感到驕傲。」

此外，賽娜生涯對戴資穎只有5勝15敗，近期更是13連敗，她對此說，「我必須學會如何打敗她。」

戴資穎賽後表示，自己注意力都集中在盡快贏得比賽，「我們彼此都非常了解，也很熟悉對方的打球方式。我努力去擊敗她，這場是場難打的比賽。」

世界球后戴資穎。（路透）

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