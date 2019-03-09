NBA》鵜鶘報價曝光！想換一眉哥綠衫軍得打包這兩位

綠衫軍今夏若想交易來鵜鶘「一眉哥」，代價恐怕不小。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）年初投下「賣我」震憾彈，馬上掀起搶人大戰，原本贏面最大的湖人談判未果，戴維斯最後也續留，不過球季結束後交易將會再度啟動，而鵜鶘向塞爾提克要球的報價今也曝光。

NBA記者羅賓森（Brendan Robinson）今爆料，有來自跟鵜鶘高層的消息人士告訴他，「如果綠衫軍想要換來一眉哥，就必須把塔圖姆（Jayson Tatum）和史馬特 （Marcus Smart）一起打包，才有可能完成交易。」

請繼續往下閱讀...

塔圖姆是綠衫軍非常看重的新秀。（資料照，法新社）

史馬特是綠衫軍防守大將。（資料照，美聯社）

在A.戴維斯高喊「賣我」後，湖人和塞爾提克曾表達出高度興趣，但綠衫軍受限於「羅斯條款」，讓湖人有捷足先登的機會，而為了換來戴維斯，湖人不惜將年輕主力全部放上談判桌，最後仍因鵜鶘需索無度，導致交易告吹。鵜鶘最後沒能完成和湖人的交易，有很大的原因是想看看擁有全聯盟最多交易籌碼的綠杉軍，能否拿出更豐厚的條件來交易A.戴維斯。

《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）和沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）都曾指出綠杉軍承諾將會給鵜鶘非常棒的籌碼，兩隊也曾經多次在交易中談到塔圖姆，不過綠衫軍仍遲遲沒把話說死，不願輕易將這位可能成為球隊未來基石的新秀拱手讓人。

而《Clutch Points》記者Ralph Orense則表示，雖然目前還不確定綠衫軍會不會將他們手中的選秀權拿去交換A.戴維斯，因為他們也非常精打細算，但可以確定的是他們正在密切關注陣中球星厄文（Kyrie Irving）是否會續留，如果這位全明星後衛確定要離開波士頓，綠衫軍就很可能退出爭搶戴維斯的行列，並開始以塔圖姆作為基石展開重建。

如果留不住厄文，綠衫軍可能就會放棄爭奪戴維斯。（資料照，法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/