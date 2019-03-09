U12世界盃少棒賽場地來得及嗎？ 南市工務局這麼說

台南亞太國際棒球訓練中心，少棒副球場主體結構已完成。（記者洪瑞琴翻攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019第5屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（ WBSC U12 Baseball World Championship），將於7月底在台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）開打，南市工務局表示，目前第1期工程進度約56％，副球場已完成主體結構進行裝修中，主球場主體結構則進行到第4層，全力趕赴6月底完工目標。

台南亞太國際棒球訓練中心的少棒主球場，目前施工情形。（記者洪瑞琴翻攝）

亞太國際棒球訓練中心由於先前曾4度流標，第1期工程直到去年3月才動工，眼見7月底U12世界盃少棒錦標賽即將到臨，球場工程進度趕上球賽開打引發關注。

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南市工務局表示，訓練中心工程持續趕工中，容納1千席座位的副球場，在過年前已完成主體工程，目前進行細項裝修工程，8千席座位的主球場主體結構，則進行到第4層，整體進度約達56％。

南市工務局表示，包商配合全力施工之外，其他外圍工作也同步進行，例如草皮植育可先進行，待球場主體完成後就可進場施作，多方進行下，努力達成6月底完工目標。

至於第2期國際棒球場工程（成棒主、副球場），因設計問題產生爭議，工務局已發文給原設計單位要求終止契約。不過，南市工務局表示，目前爭議仍待處理中，但已修擬招標文件，近期內儘快重新發包，並將以統包方式招標，預定2022年完工期程未改變。

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