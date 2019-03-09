HVL》U17國際賽洗禮 高一甘可慧助鶯歌寫隊史佳績

鶯歌工商首次挺進四強戰。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕鶯歌工商女排今不敵中山工商無緣冠軍戰，但闖進4強已經寫下隊史最佳成績，陣中高一攻擊手甘可慧表現出色，教練劉忠賢也肯定她的表現，未來兩年可望再更上一層樓。

186公分的甘可慧為U17國手，歷經國際賽洗禮，她說：「國外選手身高都很高，學到不少經驗。」甘可慧的哥哥為男排好手甘明修，談起兩人互動，她說：「我的比賽哥哥每場都會看，會給我鼓勵。」甘可慧表示，兩人從小都打排球，會互相加油打氣，平常也會看哥哥的比賽，但如果哥哥表現不好，她不敢去打擾他，她笑說：「哥哥心情不好時比較兇。」

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對於甘可慧的表現，劉忠賢表示，經過國際賽洗禮，她在場上經驗不會比學姐差，對於高一生來說已經是超水準，未來兩年也很有發展空間，相信她會越來越好。

鶯歌工商甘可慧（右）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）

鶯歌工商首次挺進四強戰。（記者陳志曲攝）

鶯歌工商甘可慧（右）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）

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