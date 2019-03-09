HVL》爆冷！瑞芳高工扳倒強權華僑高中 勇闖冠軍戰

瑞芳高工擊敗華僑高中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽準決賽今登場，男子組本屆黑馬瑞芳高工以局數3：1扳倒強權華僑高中，隊史首度闖進4強即挺進冠軍戰。

華僑今在首局以25：16勝出，不過第2局之後，瑞芳急起直追，頻頻採用小球戰術打亂對手節奏，再以25：18、25：19、25：21連下三城，奪下逆轉勝。

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瑞芳高工擊敗華僑高中，前進冠軍戰，瑞芳高工執行教練邱得全（右）衝到場上與球員擁抱歡呼。（記者陳志曲攝）

瑞芳今年隊史首度闖進12強，便一路殺進決賽，又接著扳倒曾文農工，還有手握10座冠軍華僑高中，一舉殺進冠軍戰，對此，瑞芳教練邱得全坦言，賽前沒想到會贏，但他告訴球員，一步步慢慢來，觀察對手的弱點，並採用小球戰術，一舉將對手打垮。

球員表現好，邱得全在場邊也相當激動，用各種手勢、動作激勵選手，他說：「在場邊的動作都希望能激勵到球員。」他也感性地說，瑞芳是個被大家遺忘的地方，很感謝這群球員帶給瑞芳各種不放棄的精神。

明天可能會對上5連霸強權豐原高商，邱得全說：「只能拚了！今天贏下來，已經沒有壓力，相信球員會有超水準的表現。」

另一場男子組準決賽，今年挑戰6連霸的豐原高商以25：21、25：19、25：13擊敗屏榮高中，晉級冠軍戰。

瑞芳高工郭家銘。（記者陳志曲攝）

瑞芳高工擊敗華僑高中，前進冠軍戰，球員衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

華僑高中止步四強。（記者陳志曲攝）

華僑高中止步四強。（記者陳志曲攝）

華僑高中張博凱跳起舉球。（記者陳志曲攝）



瑞芳高工游智雄（左）跳起扣殺。（記者陳志曲攝）



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