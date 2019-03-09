SBL》呂政儒創紀錄 裕隆卻不敵富邦勇士吞4連敗

呂政儒達成生涯5000分里程碑。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆、富邦勇士今日在板橋體育館展開雙方於第16季SBL的第5次對戰，即使裕隆本土一哥「男模」呂政儒在第三節成為聯盟第1位「5000分俱樂部」成員，可惜紀錄之夜，裕隆卻以78：92不敵富邦勇士，吞下4連敗。

呂政儒近4戰場均17.5分，今日首節更是火力全開，單節進帳8分，次節靠著上籃再拿2分，第三節展現神射手丰采於8分16秒投進三分球，一舉踏入「5000分俱樂部」，寫下歷史紀錄。不過，裕隆在第三節被富邦勇士單節打出29：17攻勢，第四節也難以振作，最終就以輸球收場。

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裕隆表現最佳為郭昭男攻下23分，洋將桑尼進帳21分、14籃板，呂政儒15分，至於另一洋將B.戴維斯僅6分、4籃板，飯碗幾乎確定保不住。

富邦勇士表現最佳為洋將賈西亞21分，「台灣噴射機」張宗憲18分，洋將米歇爾17分，團隊共進8顆三分球，多於裕隆的3記，成為贏球關鍵。

呂政儒達成生涯5000分。（記者林正堃攝）

張宗憲拉桿後仰跳投。（記者林正堃攝）

張宗憲拉桿上籃被犯規。（記者林正堃攝）

賈西亞與米歇爾完成空中接力灌籃。（記者林正堃攝）

賈西亞與米歇爾完成空中接力灌籃。（記者林正堃攝）

賴廷恩勾射得分。（記者林正堃攝）

賴廷恩。（記者林正堃攝）

林韋翰拋投得分。（記者林正堃攝）

張伯維上籃得分。（記者林正堃攝）

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