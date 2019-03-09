棒球》日墨強化試合 日本牛棚放火遭墨西哥逆轉

日本隊先發投手今永昇太先發2局送出4次三振。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本國家隊和墨西哥進行2場「強化試合」，今天首戰日本隊前5局以2：0領先，但比賽後半段牛棚放火遭對手逆轉，終場日本隊以2：4輸球。

日本隊打線首局就靠吉田正尚敲安先攻1分，4局上甲斐拓也揮出安打再添1分。而日本隊先發投手今永昇太先發2局僅被敲1安，送出4次三振沒有失分。第二任投手山岡泰輔則是2局賞3K無失分。

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前5局領先2分的日本隊，後半段投手群不穩，第三任投手高橋禮在6局下被墨西哥華雷斯（Luis Juarez）適時安打攻1分。7局下日本隊換松永昂大遇到亂流，先投觸身球保送，接著被索利斯（Ali Solis）、羅伯森（Chris Roberson）連敲二壘安打，失掉2分，墨西哥逆轉戰局。

第8局日本隊換梅野雄吾，墨西哥靠梅內塞斯（Joey Meneses）、克魯茲（Luis Cruz）連揮出二壘安打，再添1分，終場日本隊就以2分之差輸球。

兩隊各有8支安打，但墨西哥有6支安打都集中在5局之後。梅內塞斯單場4安，華雷斯、克魯茲、索利斯、羅伯森各有1安1打點。而前火腿洋投、墨西哥先發投手門多薩（Luis Mendoza）3局失1分。

日本隊打線部分，吉田正尚2安1打點，上林誠知單場3安，甲斐拓也1安1打點；投手方面，高橋禮2局失1分，松永昂大1局失2分，梅野雄吾1局失1分。

前火腿洋投、墨西哥先發投手門多薩3局失1分。（資料照，法新社）

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