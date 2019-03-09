ABL》台灣巨砲陳金鋒開球 寶島夢想家六連勝

台灣巨砲陳金鋒（中）為寶島夢想家開球。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕寶島夢想家今天在彰化體育館對上澳門戰狼，同時是例行賽倒數第二場主場賽事，即使彰化下著大雨仍澆不息球迷的熱情，台灣棒壇傳奇陳金鋒來到現場開球，象徵著運動不分領域，夢想是需要大家的力挺，而開場表演請來在地的饒舌團體「草屯囝仔」帶來最新專輯歌曲，用最有台灣味的饒舌歌曲嗨爆現場，夢想家最終以 97：78，擊退澳門戰狼收下主場六連勝。

陳金鋒受訪說到：「球迷們很熱情，現場氣氛真好，夢想是需要大家的相挺，以前打球時我都在室外，能在這樣的體育館比賽，氣氛很棒。」

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台灣巨砲陳金鋒為寶島夢想家開球，比賽暫停時送出簽名球回應熱情球迷。（寶島夢想家提供）

此役澳門戰狼僅以六人應戰，夢想家開局較慢進入狀況，不過米勒有著火燙手感並投進三顆三分球，首節結束 19：19。第二節吳永盛切入禁區挑戰，假動作騙起對手再放進兩分，阿提諾藉著身高優勢頻頻肆虐對手禁區，多次轉身左手上籃讓對手摸不著頭緒，上半場結束，夢想家領先10分。

進入下半場，夢想家更專注進入比賽，一開局阿提諾就用單手爆扣來喚醒大家，成功甩開對手。

明日夢想家將進行例行賽主場最終戰，開球嘉賓將邀請到沈默王牌王建民，喜歡棒球、籃球的球迷絕對不能錯過，而表演嘉賓也邀請到來自「混血兒娛樂的嘻哈金童BCW將帶來最炸、最震撼的開場表演。

張耕淯（7號）首度於主場出賽。（寶島夢想家提供）

吳永盛投籃。（寶島夢想家提供）

饒舌團體「草屯囝仔」帶來最新專輯中的歌曲。（寶島夢想家提供）

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