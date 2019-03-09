全英賽》戴資穎四強戰擊退山口茜 明力拚三連霸

〔記者卓佳萍／綜合報導〕尋求三連霸的世界球后戴資穎今天在超級1000系列全英公開賽女單四強，面對世界排名第5的日本女將山口茜，以21：13、10：21、21：8勝出，搶下冠軍戰門票，距離三連霸剩一步。

球后戴資穎此役前交手山口茜13次，雖然近期苦吞二連敗，小戴今天首局手感絕佳，假動作成功率相當高，一開始使用的拍數也很少，讓她開局取得11：7領先。

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世界球后戴資穎搶下冠軍戰門票。（路透）

愛爾達體育台今日球評是戴資穎姊姊戴靖潔，小戴頻頻打出好球，也讓胞姊講評時嘖嘖稱奇。

首局第一次技術暫停結束，戴資穎控制全場，山口茜很難打出致勝球，得分幾乎都是來自小戴主動性失誤，加上小茜掛網球也不少，小戴首局以21：13拿下。

換邊過後，戴資穎拿手的繞頭攻擊，屢次騙倒山口茜，不過雙方來回拍數增加，山口茜熟悉小戴球路後，提升防守，小戴第一次技術暫停前居7：11落後，球后隨後遭遇一波亂流，失誤飆升，以10：21丟掉次局。

雙方進入決勝局，戴資穎找回手感，接連使出假動作，破壞山口茜的防守，取得8：0領先，以11：3進入首次技術暫停，雙方再度換邊，山口茜自身失誤增加，小戴沒有讓次局亂流發生，假動作恢復水準，順利以21：8拿下比賽。

戴資穎決賽對手將是日本奧原希望、中國陳雨菲勝方，兩人四強賽台灣時間明天凌晨一點登場。

戴資穎全英公開賽，三連霸剩一步。（BadmintonPhoto提供）

世界球后戴資穎搶下冠軍戰門票。（法新社）

世界球后戴資穎進場。（路透）

世界球后戴資穎進場。（badminton Photo提供）

世界球后戴資穎進場。（badminton Photo提供）

世界球后戴資穎進場。（路透）

日本女將山口茜。（路透）

日本女將山口茜。（路透）

戴資穎反應激動。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎擊敗山口茜。（BadmintonPhoto提供）

球后戴資穎團隊升級，左邊是國家隊總教練賴建誠，右邊則是新加入的專任教練萬家鑫。（BadmintonPhoto提供）

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