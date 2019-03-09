SBL》夏普好狂連兩場「雙20」 率金酒下半季開胡

夏普上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕下半季1勝難求金酒，今日靠夏普繳24分、21籃板，及壓低對手進攻火力，以73：71擊敗聯盟龍頭台啤，終止5連敗，中斷台啤的4連勝，金酒戰績17勝13敗落後17勝12敗富邦勇士、19勝11敗台啤，分別為0.5場勝差、2.5場，還保有衝擊隊史首次季賽龍頭的希望。

金酒下半季難以贏球在於防守及關鍵時刻總會當機，尤其連敗期間場均失分高達89.6分，不過這回面對聯盟進攻火力最強的台啤，金酒總算能降低對方分數，且在末節決勝階段更是擋住綠衫軍的凶猛反撲，驚險拿下勝利，於下半季開胡。

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夏普此仗貢獻24分、21籃板，連2場完成「雙廿」，也是本季第3次，另一洋將佐藍14分，陳靖寰12分，蘇奕晉13分。

台啤表現最佳為愛德20分、7籃板及4助攻，塞瑟夫16分、6籃板，隊長蔣淯安13分，周伯勳8分、6籃板，但綠衫軍三分球熄火，出手25次、僅中4球，全隊只拿71分，為連勝遭斷的兩大主因。

金酒擊敗台啤。（記者林正堃攝）

夏普。（記者林正堃攝）

蘇奕晉推進時被犯規。（記者林正堃攝）

蘇奕晉。（記者林正堃攝）

陳靖寰拋投得分。（記者林正堃攝）

蔣淯安。（記者林正堃攝）

塞瑟夫。（記者林正堃攝）

愛德上籃得分。（記者林正堃攝）

周俊三向裁判抗議。（記者林正堃攝）

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