羽球》重返全英賽慘敗 前中國一姐不洩氣放眼未來

李雪芮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的全英羽球公開賽，前中國球后李雪芮在女單八強以以17：21、14：21，遭「日本女王」奧原希望直落二輸球，相隔2年重返超級1000賽事卻只能止步8強，不過李雪芮受訪時表示自己不會因此沮喪，認為只要能重新開始，踏出去的每一步都能有所收穫。

目前世界排名22名的李雪芮，7年前曾獲全英賽冠軍，也是2012年倫敦奧運女單金牌，但2016年里約奧運尋求衛冕時，卻因不慎傷到左膝前十字韌帶，經過長年的復健，才再次重返球場。

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已經超過2年沒與世界前10高手拚戰的李雪芮，這次在8強碰上目前世界第7的奧原希望，兩人上一次交手已是2016年的德國公開賽，過去雙方交手3次，李雪芮取得2勝，三年後再交鋒，這次由李雪芮敗下陣來。

奧原希望擊敗李雪芮。（資料照，路透）

賽後李雪芮在接受《羽毛球雜誌》採訪時表示，和奧原的比賽讓她看到看到了自己和頂尖好手的差距，但她不會因此沮喪，反而將這次的慘敗視為一次非常棒的體驗。

「畢竟去年拿的一些冠軍都是低級別的，這次能重新打1000賽，能再次和前八水平的球員交手，是很好的經歷，重新體驗了一把外國一流球員的速度。」李雪芮在受訪時說道，「我現在的恢復狀況距離現在頂尖女單的確還有差距，所以這次看到差距是好事，回去要好好練。」

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