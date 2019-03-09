羽球》決勝局戲耍山口茜 戴資穎強到讓對手有陰影 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級1000系列全英公開賽4強，面對衛冕路上強大的競爭者日本一姐山口茜，以21：13、10：21、21：8勝出，率先搶下冠軍戰門票，BWF官方隨後釋出今日比賽的精華片段，小戴在影片中展現精彩假動作戲耍山口茜，讓主播、觀眾和網友們都讚嘆不已！

世界球后戴資穎率先搶下冠軍賽。（法新社）

球后戴資穎此役前交手山口茜13次，雖然近期苦吞二連敗，小戴今天開賽手感絕佳，假動作成功率相當高，僅花14分鐘就快意收下首局；次局突遇一波亂流，失誤飆升，以10：21丟掉，讓觀賽的球迷全都捏了一把冷汗。

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不過來到決勝局，小戴重新找回第一局的好手感，接連使出假動作，來回調動山口茜，徹底瓦解對手防線，讓山口茜只能疲於奔命、氣喘噓噓無助地滿場跑，最終就以8：21丟掉第三局，拱手讓出冠軍戰門票。

今日賽前山口茜雖然拿下對戰戴資穎二連勝，不過首局開打氣勢就輸一半，而不少球迷看到比賽過程影片，直呼日本一姐打到最後根本已有心理上的陰影，也有網友忍不住大喊：「（山口茜）根本要被弄死了啊！」

日本一姐打到最後心理都快有陰影了。（法新社）

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