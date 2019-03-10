全英賽》尋求3連霸！戴資穎決賽今晚登場 力拚中國陳雨菲

戴資穎決賽將遭遇陳雨菲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全英羽球公開賽今天進行決賽，世界球后戴資穎尋求女單3連霸只差1勝，決賽預計在台灣時間今天晚上9點登場（愛爾達體育3台直播），小戴的爭冠對手為中國女將陳雨菲，不僅要挑戰生涯對戰12連勝，更要力拚締造歷史新頁。

戴資穎。（法新社）

全英今日將在英國當地時間早上12點、台灣時間晚間8點開打，首場決賽為女雙項目，由中國組合陳清晨／賈一凡對戰去年世錦賽金牌的日本組合松本麻佑／永原和可那，緊接著登場就是戴資穎對戰陳雨菲。

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戴資穎若能衛冕成功，將是自2005至07年中國女將謝杏芳後，首位在全英女單締造3連霸的球員。小戴昨與日本好手山口茜廝殺3局勝出；陳雨菲4強以直落二擊敗日本女將奧原希望。

戴資穎從2017年馬來西亞公開賽首次在國際戰場遇到陳雨菲，至今共交手11次，小戴取得驚人11連勝，不過近3次過招，球后都苦戰3局獲勝。此外，前1次在去年10月法國公開賽碰頭，戴資穎先輸1局，才連趕2局以逆轉之姿搶下勝利。

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