NBA》湖人再傳傷兵 英葛蘭患血栓本季恐報銷

湖人前鋒英葛蘭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人季末傷兵連連，陣中波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）相繼因為扭傷腳踝無法上場比賽，除此之外湖人前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）今天更是被診斷出右臂患有深部靜脈血栓，本季預計就此報銷。

英葛蘭患有的深部靜脈血栓是由血凝塊引起的病症，通常會導致肢體腫脹和疼痛，湖人總教練華頓（Luke Walton）表示英葛蘭只要舉起右臂就會相當疼痛，近年來血栓問題也困擾著許多球員，其中最著名的就是前熱火球星波許（Chris Bosh），他甚至因為血栓的問題退出NBA戰場。

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《ESPN》報導，當詹姆斯（LeBron James）、英葛蘭與波爾三人同時出賽時，戰績為15勝8敗，但若缺少任何一人戰績則是15勝27敗，自從耶誕節以來他們相繼因為傷勢問題，再也沒有過三人同場的比賽，而湖人本季幾乎可以說是提前出局，這將會是詹姆斯自2005年以來首次缺席季後賽戰場。

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