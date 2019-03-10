NBA》轟裁判哨聲有問題 P.喬治付出代價

2019/03/10 09:18

P.喬治不滿裁判吹判。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧克拉荷馬雷霆在昨天以110：118不敵洛杉磯快艇，賽後雷霆前鋒P.喬治（Paul George）因為不滿比賽吹判公開批評裁判，此舉也被聯盟判罰2萬5千美元的罰金。

「我很抱歉，就是爛裁判，我們沒有得到公平的哨聲，我們整年都沒有得到一個公平的哨聲，必須有人介入調查，這已經完全失控了，成為一名專業球員是我的工作，但我們希望裁判也是專業的。」P.喬治說道。

P.喬治會如此憤怒不是沒有原因，昨天的比賽中雷霆陣中三名主力球員P.喬治、魏斯布魯克（Russell Westbrook）及亞當斯（Steven Adams）相繼在第四節犯滿離場，《ESPN》統計報導，過去10個賽季，一支球隊同時有三名先發球員犯滿離場的只出現過2次。

除了他們三位球星犯滿離場以外，雷霆陣中的諾埃爾（Nerlens Noel）也有5次犯規，J.葛蘭特（Jerami Grant）則是4犯，雷霆全隊共有34次犯規，反觀快艇僅有26次犯規。

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