全英賽》安賽龍力退石宇奇 決賽上演前後任球王之爭

（左起）桃田賢斗與安賽龍將要正面對決。（資料照，美聯社、歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽，男子單打項目決賽將由現任球王桃田賢斗，對上前任球王安賽龍（Viktor AXELSEN），兩人都未曾在這項賽事上奪冠，同時今年的男單冠軍也將會是10年來，首度非中國或馬來西亞選手獲得。

昨日第一種子桃田賢斗以21：19、21：11擊敗香港好手伍家朗，率先晉級決賽。第6種子安賽龍接著以22：20、13：21、21：19擊退中國第二種子石宇奇，兩人將在男單決賽上爭奪冠軍。

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桃田賢斗對上安賽龍生涯取得極大的對戰優勢，雙方對決12次，由桃田賢斗取得10勝2敗的驚人戰績，近期更是處於對戰9連勝，雙方上次交手是在1月份的印尼大師賽，當時桃田賢斗以21：15、21：4輕取安賽龍。

安賽龍在去年飽受傷勢影響，年初的球王寶座在9月27日遭到桃田賢斗奪走，2019年開始，安賽龍狀況慢慢回穩，先是在開季前兩個聯賽都打進四強，更在2月的西班牙羽球名人賽一舉擊敗同鄉安東森（Andres ANTONSEN）奪冠，又在昨天擊敗中國強敵石宇奇，近況絕佳。

桃田賢斗在今年開季於馬來西亞大師賽，首輪爆冷輸給同鄉好手西本拳太後，加上今天已經連續闖進三個系列賽決賽，他才剛在2月至3月舉行的德國公開賽擊敗西本拳太奪冠。

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