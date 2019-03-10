MLB》「費城人哈波」初登板 對手祭出特別佈陣回應

費城人隊哈波今天在熱身賽上場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊眾所矚目的外野手哈波（Bryce Harper）今天終於身穿費城人隊球衣出賽，他今天以指定打擊的身分先發打第三棒，兩次上場打擊都選到保送上壘，跑回一分，最終費城人隊以7：8輸給藍鳥隊。

哈波今天上場時就引起滿場費城人隊球迷的歡呼，第一次上場打擊哈波選到保送，隨後被霍金斯（Rhys Hoskins）的全壘打送回來得分。他第二次上場打擊，藍鳥投手投出保送後，現場觀眾更是抱以巨大的噓聲，隨後哈波就被代跑換下場。

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哈波今天靠這霍金斯的全壘打回來得分。（今日美國）

值得一提的是，藍鳥隊在哈波上場打擊時，採用了特殊佈陣，他們將內野手索賈德（Eric Sogard）移到外野，變成4外野3內野的守備配置，不過哈波沒有將球擊到場內。這類型的極端佈陣，將有可能會是哈波未來要面對的處境，哈波對此表示：「我希望不要這樣，如果他們開始像這樣打球，這確實是會有些改變。我回到休息室時跟教練Larry Bowa說，你有看過這樣的事情嗎？」

藍鳥隊祭出四人外野。（圖片取自MLB.com）

哈波賽後受訪時說道：「這真的很棒。而且很有趣，我的隊友跟我說，那些觀眾不就是去年噓你的那些人嗎？但這些人今天給我的歡呼真的很棒。我很謙卑、也很幸運能夠在這樣的球迷面前打球。」

哈波回休息室後與隊友擊掌。（法新社）

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