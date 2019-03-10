MLB》誰說等待一定有大約 金手套捕手慘虧近3億

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊與金手套捕手馬度納多（Martin Maldonado）簽下1年250萬美元（約新台幣7700萬）的合約，雖然這張合約最多能提供140萬美元的激勵獎金，但相較於日前傳出太空人隊開給他的2年1200萬美元（約新台幣3.6億）合約，馬度納多可說是少賺了近千萬美元的薪水。

今年休賽季太空人隊亟欲追求捕手補強，當時有消息指出，他們願意開給馬度納多一紙2年1200萬美元的合約，希望將這位2017年的金手套捕手續留在隊上。

請繼續往下閱讀...

不過大聯盟記者海曼（Jon Heyman）表示，馬度納多的經紀人波拉斯（Scott Boras）否認這個說法，他表示他們並沒有收到這個報價，因此也沒有拒絕這紙合約。不過從去年開始，波拉斯就會技術性地將旗下球員延後簽約，打算藉此增加球團的壓力，希望能夠簽下一紙更大的合約，如果2年1200萬美元的報價是真的，那這次的操作可說是波拉斯的一次大失敗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/