足球》梅西、蘇亞雷斯雙雙建功 巴塞隆納穩居西甲榜首

梅西單場1進球1助攻，率隊贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第27輪，巴塞隆納坐鎮主場迎戰巴列卡諾，儘管巴薩此役先失球，不過靠著球星梅西（Lionel Messi）與前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）雙雙建功，終場巴塞隆納以3：1逆轉贏球，穩居榜首。

上半場第25分鐘，巴列卡諾前鋒托馬斯（Raúl de Tomás）禁區外圍右腳遠射破網，助球隊先馳得點。不過巴塞隆納的反擊來的很快，第38分鐘，梅西開出自由球至禁區，後衛皮克（Gerard Pique）頭錘破網，雙方比分回到原點。

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比賽來到下半場第50分鐘，巴薩後衛塞梅多（Nelson Semedo）禁區內遭對手放倒，裁判出示12碼罰球，隨後梅西左腳推射破網，紅藍軍團取得領先。第82分鐘，蘇亞雷斯接獲中場拉基蒂奇（Ivan Rakitic）的傳球後推射破網，最終巴塞隆納以2球之差拿下勝利。

巴塞隆納贏球後，目前以19勝6平2敗、63積分穩居西甲榜首，領先第2名的馬競7分，少賽一場的死對頭皇馬則落後多達15分。巴薩下一戰將在台灣時間14日於歐冠16強第2回合出戰里昂，力拚晉級。

皮克頭錘破網。（路透）

蘇亞雷斯攻進錦上添花的一球。（美聯社）

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