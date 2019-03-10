MLB》金布瑞找不到工作 最有希望的兩隊也沒興趣了

金布瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大咖終結者金布瑞（Craig Kimbrel）的下家在哪？原先傳出國民和勇士想找他加盟，但根據美媒掌握的最新情報，現在2隊已無意願。

金布瑞一開始就表明想要一張總值1億美元以上的大約，讓許多球隊聞之卻步，春訓熱身賽進行2週，金布瑞未能找到新東家，先前曾有傳聞指出國民和勇士想出手，但《The Athletic》記者Jim Bowden推特上明確指出，兩隊已對他絲毫不感興趣。

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國民最大問題就在於，本季預估團隊薪資離豪華稅門檻僅剩450萬美元，很可能因為找來金布瑞連3年超標，得支付超過門檻金額的50％作為豪華稅，甚至還有補償選秀權的問題。

勇士方面，雖然一直傳出有意找回金布瑞回鍋，但價碼上雙方始終無法達成共識。

金布瑞上季繳出5勝1敗42次救援成功、防禦率2.74的成績，共出賽63場吃下62.1局，送出96次三振，每局被上壘率為0.99，儘管數據優秀，至今卻仍在待業中。

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