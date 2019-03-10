NBA》福克斯末節大爆發 國王賞尼克5連敗

國王福克斯（中）末節大爆發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕沙加緬度國王今天造訪紐約尼克隊，國王靠著福克斯（De'Aaron Fox）比賽最後6分鐘一人獨砍12分的精彩表現下，帶領國王以102：94擊敗對手，並賞給聯盟爐主尼克5連敗。

本場比賽雙方打得激烈，上半場打完國王僅僅以2分領先尼克，進入下半場兩隊持續糾纏，直到第三節最後三分半鐘尼克進攻突然當機，國王趁勢對尼克打出一波12：0的攻勢，帶著雙位數領先進入決勝節。

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希爾德今天拿下19分4籃板2助攻。（美聯社）

但尼克並沒有就此放棄，第四節開局由後衛簡金斯（John Jenkins）連續三記三分彈將落後的比分追回，兩隊一路糾纏到最後兩分鐘，國王靠著福克斯、希爾德（Buddy Hield）及巴恩斯（Harrison Barnes）連續得分才甩開對手，最終國王以102：94擊敗尼克。

福克斯今天攻下30分。（美聯社）

福克斯30分5籃板8助攻，希爾德19分4籃板2助攻，別利查（Nemanja Bjelica）13分10籃板2助攻，巴恩斯11分8籃板。

尼克D.喬丹演出「雙十」的精采表現。（美聯社）

D.史密斯（Dennis Smith Jr.）18分5籃板5助攻，D.喬丹（DeAndre Jordan）14分15籃板1助攻，L.湯瑪斯（Lance Thomas）10分7籃板，特里爾（Allonzo Trier）10分3籃板。

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