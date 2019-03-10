印地安泉網賽》才剛在墨西哥奪冠 「壞小子」基里奧斯止步次輪

基里奧斯（左）與科爾施瑞柏賽後致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週才在墨西哥公開賽過關斬將奪冠的澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）沒能延續絕佳手感，今在ATP1000等級的印地安泉大師賽第二輪遭德國科爾施瑞柏（Philipp Kohlschreiber）直落二淘汰。

首盤前6局雙方互保，第7局開始基里奧斯開始出現失誤遭到破發，加上疑似球鞋太滑，多次差點滑倒。第二盤他直接換了一雙鞋，不過頻頻出現掛網失誤，沒能逆轉戰局。

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基里奧斯整場比賽轟出10記愛司球，科爾施瑞柏僅花了1小時14分鐘，就以兩個6：4解決基里奧斯。以排名來看，這並不算是爆冷，基里奧斯目前世界排名33，科爾施瑞柏則是39。

巧合的是，基里奧斯的女友湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）也在三盤激戰後敗給第9種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），兩人都在印地安泉次輪出局。另外，女單第17種子基絲（Madison Keys）爆冷出局，以6：1、1：6、5：7先盛後衰敗給巴特兒（Mona Barthel）。

湯賈諾維琪與基里奧斯情侶檔同一天出局。（法新社）

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