NBA》找詹皇上節目 巴克利：反正他季後賽很閒

巴克利。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人現在想拚季後賽只剩下數學上的可能，這將是詹姆斯（LeBron James）13年來最長暑假，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）怕他休太久，還邀他上節目擔任球評，諷刺意味十足。

巴克利在《TNT》節目上對著詹姆斯喊話，「季後賽開始之後，你就會很閒了，我會幫你保留一個位置。」雖然歐尼爾（Shaquille O’Neal）在一旁抗議，但巴克利接著說，「你第一週可以先休息，我們會幫你準備高級旅館和門票，之前我們會邀請球星來談季後賽，畢竟你也閒了，所以我們會找你來。」

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《Yahoo Sports》報導，巴克利確實找過球星在季後賽一同上節目，豪爾德（Dwight Howard）曾登上「Inside the NBA」分析各隊情勢，只是當時因講話不得體而引發軒然大波。

詹姆斯。（資料照，法新社）

湖人戰績與西部第八有6.5場勝差，季後賽僅剩理論上可能，今高層決定讓傷兵提前關機，主力戰將英葛蘭（Brandon Ingram）和波爾（Lonzo Ball）本季不會再上場，詹姆斯雖表明不休戰，但上場時間會再調整。

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