NBA》「球哥」本季確定報銷 湖人季後賽希望渺茫

波爾經過再次檢查後確定本季報銷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊再傳噩耗，在前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）因為血栓問題極有可能整季報銷後，二年級控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball），在今天重新檢察腳踝的傷勢狀況後，確定本賽季都不會上場，這也讓湖人隊想在今年打進季後賽的可能性已經趨近於零。

波爾在今年1月對上火箭隊時腳踝第三級扭傷，自此之後再也沒有重返球場，湖人隊在波爾倒下以後，只拿下5勝13敗的成績，目前他們在西部以30勝35敗，與灰狼隊並列第10名，距離第八名的馬刺隊還有多達6.5場的勝差。

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本季的湖人隊雖然迎來詹姆斯（Lebron James）加盟，但球隊卻因為傷病導致戰績直直落，波爾、庫茲馬（Kyle Kuzma）、英葛蘭以及詹姆斯都因為傷病缺賽，本季詹姆斯出賽缺陣17場比賽，已經創下生涯最多的缺賽紀錄，湖人隊高層目前也在考慮提前放棄比賽，並減少詹姆斯的上場時間。

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