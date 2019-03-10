中職》中信兄弟調薪完成 44盜王威晨大幅加薪10萬

去年拿下盜壘王的王威晨加薪10萬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟今天宣布全隊調薪已完成，投手部份，去年先發表現優異的「龍兄虎弟」陳琥、楊志龍皆獲大幅加薪肯定，陳琥月薪由6.5萬調升至15萬；楊志龍由7.3萬調升至14萬，奪得盜壘王獎項的王威晨，月薪由 12 萬調升至 22 萬。

中信兄弟先發投手陳琥加薪至15萬。（資料照，記者黃志源攝）

另外，洪宸宇由月薪14萬小幅調降至12.5萬；吳哲源由月薪14萬小幅調降至 11萬；彭識穎由月薪12萬小幅調降至10.5萬。

請繼續往下閱讀...

野手部份，以 44 盜奪得盜壘王獎項的王威晨，稱職扮演球隊開路先鋒，獲得大幅加薪肯定，月薪由 12 萬調升至 22 萬；穩定出賽，表現優異的林書逸也由月薪 8.5 萬調升至 14 萬；主戰捕手黃鈞聲也由月薪 11.5 萬調升至 17 萬；去年季中升上 一軍，表現優異的陳偉漢月薪由 7.5 萬調升至 13 萬。

張志強月薪由 7 萬調升至 9 萬；王峻杰也由月薪 7.5 萬調升至 9 萬。另外，王勝偉則是維持原月薪 42 萬。小幅減薪部份，許基宏由月薪 21 萬降至 20 萬；吳東融月薪 15 萬降至 12.5 萬；曾陶鎔月薪 13.5 萬降至 9.5 萬；潘志芳由月薪 14 萬 降至 13 萬；陳家駒由月薪 13.5 萬降至 12 萬。

兄弟王勝偉月薪維持不變。（資料照，記者廖耀東攝）

球員薪資與績效表現連動，中信兄弟球團對於表現傑出球員皆大幅加薪，但表 現不如預期者也適度減薪，以激勵球員打出最好成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/