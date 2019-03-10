MLB》陳偉殷轉戰牛棚試身手！ 對國民中繼4局無失分

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天在對國民的熱身賽第5局中繼登板，投4局只被敲1支安打，送出3K，沒有失分，春訓防禦率下降到11.05，值得一提的是殷仔這回是在以往投不好的客場出賽，繳出好表現。

陳偉殷原本是今天對國民之戰的先發投手，馬林魚昨天變動，變成23歲的年輕投手羅培茲（Pablo López）先發，殷仔可能改投模擬賽，不過今天羅培茲先發投了4局用了50球，沒有被敲出任何安打退場後，陳偉殷後援登板。

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陳偉殷在第5局接手，先讓索托（Juan Soto）、齊默曼（Ryan Zimmerman）敲出滾地球出局，再自己接殺多齊爾（Brian Dozier）擊出的投手強襲球。

6局下陳偉殷續投，先對高梅茲（Yan Gomes）投出三振，再讓兩位打者敲滾地球出局。7局下，殷仔雖然被游擊大物克伯姆（Carter Kieboom）敲出外野深遠飛球，不過順利遭到接殺，再用三振、滾地球結束國民攻勢。

馬林魚2名投手合力演出7.1局的完全比賽，殷仔直到8下1出局時才被塞維里諾（Pedro Severino）敲出一壘安打，不過他隨即飆出三振、再讓代打雷諾茲（Matt Reynolds）敲出外野飛球解決這個半局。

這場比賽，馬林魚靠著本季加盟的老將葛蘭德森（Curtis Granderson）在第五局開轟，率先取得領先，最後以2：1擊敗國民。

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