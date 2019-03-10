MLB》塞爾有多可怕？紅襪傳奇三冠王：替左打感到可憐

紅襪王牌左投塞爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌左投塞爾（Chris Sale）接近側投的姿勢，讓打者根本看不到他的出手位置，再用內外角犀利武器吃定左打，傳奇球星亞斯崔斯基（Carl Yastrzemski）都直言難對付，特別是對到左打，他說：「我每次看到左打上場，都替打者感到可憐」。

名人堂球星亞斯崔斯基在1967年以3成26打擊率、44支全壘打和121分打點的成績拿下三冠王，生涯出賽3308場，在史上排名第2，擊出3419支安打、452支壘打和1844分打點，作為聯盟最可怕的打者之一，亞斯崔斯基坦言即便時空轉換，他面對塞爾也是束手無策。

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「我不知道，但我知道左打對他很難打。」亞斯崔斯基告訴《波士頓環球報》，他說：「其實他有點投機取巧，我每次看到左打上場時，都替這些打者覺得可憐，我很慶幸我不用上場對到他。」

「左投剋左打」幾乎是棒球鐵則，塞爾的宰制力更是全面壓制，他生涯對左打的被打擊率僅0.200，或許真能封鎖左打亞斯崔斯基，他生涯對左投打擊率為0.244。

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