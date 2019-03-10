足球》狂！史特林13分鐘內完成帽子戲法 曼城豪取9連勝

史特林（右）15分鐘轟入3球，完成帽子戲法。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第30輪，曼城主場出戰沃特福德，曼城邊鋒史特林（Raheem Sterling）下半場13分鐘之內狂轟3球，完成帽子戲法，終場曼城以3：0擊退沃特福德，藍月亮不僅各項賽事拿下9連勝，同時也暫居英超榜首，領先少賽一場的利物浦4分。

上半場兩隊互交白卷，下半場第46分鐘，史特林率先幫助曼城打破僵局，儘管有越位的嫌疑，不過主裁判仍認定進球有效。隨後第50分鐘，曼城後衛沃克（Kyle Walker）禁區底線附近橫傳中路，史特林後點推射破網，曼城取得2球領先。

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比賽來到第59分鐘，曼城中場席爾瓦（David Silva）前場直塞禁區，史特林橫向盤帶後右腳推射破門，英格蘭小將15鐘內連進3球，單場上演帽子戲法，最終藍月亮以3球之差帶走勝利。

曼城贏球後，目前以24勝2平4敗、74積分暫居英超榜首，領先少賽一場的利物浦4分，藍月亮近期各項賽事拿下9連勝，氣勢相當旺盛。

史特林射門破網。（法新社）

曼城近期各項賽事拿下9連勝。（路透）

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