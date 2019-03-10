MLB》洋基一壘手殘酷二選一 美媒：大概要受傷才能決定...

維特（左起）與柏德在春訓打擊表現都相當火燙，但兩人只有一人能在開季從大聯盟出發。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊開季一壘手之爭目前尚未明朗化，柏德（Greg Bird）與維特（Luke Voit）在春訓的表現都相當火燙，《紐約郵報》甚至認為，要決定這兩人誰可以待在大聯盟，大概就要看誰在春訓的時候受傷。

目前唯一可能在開季讓總教練布恩（Aaron Boone）帶上這兩人的方式，就是當中有人能夠練出不同的守位，但他們都無法擔任其他守備位置，由於指定打擊已經被史坦頓（Giancarlo Stanton）卡死（他也還能與賈吉（Aaron Judge）輪流擔任右外野手），因此這兩位一壘手確定只有一人開季有位置。

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目前柏德與維特兩人，前者在春訓打出3成81打擊率、4成80上壘率，攻擊指數1.147的高檔表現並有1轟，後者則是有著2成94打擊率、4成上壘率，攻擊指數1.047的表現，並有兩發全壘打。維特也明白他們的情況：「事情就是這樣，我跟柏德都是只能打一壘或者指定打擊的人。」

洋基隊的24歲工具人韋德（Tyler Wade），由於能夠勝任二壘、游擊、三壘這些內野防區，加上偶爾還能客串左外野手，因此他雖然春訓打擊略遜於柏德和維特，但因為他的多功能性，讓他比起這兩位只能守一壘的球員更有機會擠進25人名單當中。

洋基隊工具人韋德因為多守位優勢，讓他開季入選25人名單的機率大增。（資料照，今日美國）

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