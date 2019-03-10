網球》獲WTA單月最佳突破獎 謝淑薇：謝謝肯定！

謝淑薇本週出征印地安泉女網賽。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐謝淑薇杜拜賽女雙封后、女單打進四強，成最大贏家，同時得到WTA官方單月最佳突破獎肯定，謝淑薇在臉書發文致謝，「謝謝你們的肯定與支持」。

謝淑薇上個月杜拜女網賽，扮「球后殺手」接連擊敗柯珀（Angelique Kerber）和普利絲可娃（Karolina Pliskova）等女王級大咖，一舉成為首位挺進「WTA超5（ Premier 5）」單打4強紀錄的台將，女雙賽事強勢奪冠，精彩表現有目共睹。

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WTA列出二月4位擁有突破表現的球員，謝淑薇最終在球迷票選力壓中國選手王雅繁、加拿大新星安德里絲庫（Bianca Andreescu）和美國小將柯寧（Sofia Kenin），她稍早在臉書表達感謝，「謝謝你們的肯定與支持，也要謝謝WTA這個大家庭，對選手長期以來的照顧與大力發展！很榮幸能成為其中一員。」

謝淑薇本週在印地安泉女網賽單雙打並進，可惜女單次輪敗給孔塔（Johanna Konta）止步，台灣時間明凌晨2點力拚女雙八強門票。

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