NBA》T.楊恩生涯首次大三元 卡特絕殺失手老鷹飲恨籃網

老鷹新星T.楊恩（左）腳大三元成績。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大老鷹今天在主場迎戰布魯克林籃網，超級新秀T.楊恩（Trae Young）繳出生涯首次大三元，還是不敵籃網七人得分上雙的團隊戰力，老鷹112：114飲恨輸球，籃網則笑納三連勝。

老將卡特絕殺失敗難掩落寞表情。（USA TODAY）

本場比賽兩隊打得十分激烈，雙方拚戰到最後一刻才分出勝負，比賽剩下一分鐘，老鷹J.柯林斯（John Collins）接獲T.楊恩的傳球後上籃得分，將比數追到1分落後，讀秒階段籃網J.哈里斯（Joe Harris）靠著對方犯規戰術站上罰球線，2罰只中1，老鷹原本有機會帶走比賽，但42歲老將卡特（Vince Carter）外線出手落空，最終籃網以114：112險勝老鷹。

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汀維迪（左）拿下23分6籃板7助攻。（USA TODAY）

汀維迪（Spencer Dinwiddie）23分6籃板7助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）20分12籃板2助攻，D.羅素（D'Angelo Russell）18分3籃板6助攻，庫魯斯（Rodions Kurucs）16分6籃板1助攻。

J.柯林斯拿33分20籃板。（USA TODAY）

老鷹J.柯林斯拿33分及生涯最高的20籃板，T.楊恩23分10籃板11助攻，蘭恩（Alex Len）15分4籃板，卡特（Vince Carter）10分2籃板1助攻。

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