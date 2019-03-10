NBA》湯斯飆40分後傷退 灰狼延長賽擊敗巫師

湯斯（右）飆進40分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天在主場迎戰巫師展開激戰，湯斯（Karl-Anthony Towns）與羅斯（Derrick Rose）聯手飆近70分，助灰狼下半場急起直追，經過延長加賽後以135：130擊敗巫師。

開賽由巫師率先取得領先，波提斯（Bobby Portis）單節飆進15分，加上畢爾（Bradley Beal）、J.帕克（Jabari Parker）籃下、外線都有分數進帳，灰狼僅靠湯斯一人苦撐，中場之前他拿下26分，灰狼仍有10分落後。

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易籃後，灰狼才開始急起直追，拉出一波7：0追到3分差，隨後展開拉鋸戰。第四節戰況激烈，讀秒階段羅斯跳投命中，畢爾接著命中踩在三分線上的兩分球，最後7秒巫師3分落後，畢爾壓哨射進三分彈將比賽帶進延長加賽。

湯斯因為上半場切入時撞到膝蓋，延長加賽並沒有上場，延長賽最後22秒羅斯關鍵跳投助灰狼領先4分，最後13秒巫師連續發生兩次失誤，讓對手將分差拉開，並拿下勝利。

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兩隊都各有五人得分上雙，湯斯砍下全場最高40分、16籃板，羅斯也飆進29分，都是獲勝功臣之一。巫師則是由第四節命中關鍵三分球的畢爾領銜，攻下36分、10籃板、9助攻準大三元，不過三分球10投2中，命中率僅2成。

羅斯（左）、畢爾（右）兩人都在關鍵時刻得分。（美聯社）

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