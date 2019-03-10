NBA》詹皇又空砍大三元 湖人不敵綠衫軍慘吞5連敗

詹姆斯空砍大三元。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕英葛蘭（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）賽前先後確認本季報銷，庫茲馬（Kyle Kuzma）則繼續高掛免戰牌，缺乏三大戰將的湖人今天在主場迎戰氣勢如紅的塞爾提克被壓著打，詹姆斯（LeBron James）雖拿下大三元，終場湖人仍以107：120不敵綠衫軍，苦吞5連敗。

厄文獨拿30分。（美聯社）

湖人此役三分球命中率慘淡，整場27投僅5中，上半場先以47：57落後，易籃後，詹姆斯加上小將華格納（Moritz Wagner）發威，幫湖人一度追到只剩5分差，但接下來厄文跳出，綠衫軍再拉開分差到兩位數，此後湖人再無威脅，詹姆斯也在第4節中段就提前打卡下班，湖人終場苦吞5連敗。

請繼續往下閱讀...

詹皇此役僅出賽28分鐘，就攻下30分、10籃板、12助攻，完成職業生涯第80次大三元，但無法率領已成殘花敗柳的湖人擋住綠衫軍團隊火力，湖人方面，華格納拿下22分6籃板、威廉斯（Johnathan Williams）替補攻下18分10籃板，朗度4分9助攻。

塞隊團隊6人得分上雙，主控厄文拿下30分是贏球頭號功臣，莫里斯則得到16分7籃板、史馬特16分、海沃德也挹注15分。

詹姆斯人群中傳球。（美聯社）

厄文和華格納在地板上爭球。（美聯社）

詹姆斯和厄文在場上閒聊。（美聯社）

詹姆斯賽後和厄文敘舊。（USA TODAY Sports）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/