NBA》暴龍一哥又輪休 理由連美記者都看不下去

雷納德對熱火之戰輪休缺陣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽程進入排名衝刺階段，暴龍緊追東部第一的公鹿，但一哥雷納德（Kawhi Leonard）明天對熱火再度輪休，點燃球迷的怒火，連美記者都看不下去。

雷納德本季轉戰暴龍多次因輪休缺陣，明天對熱火之戰教練以「負載管理（load management）」為由將他列在不出賽名單，希望控管球員的疲勞程度，但此理由讓記者都無法信服，加拿大當地媒體《TSN》記者Josh Lewenberg還發文開酸，「看來我也得做好控管，所以我決定接下來我不會多花時間回覆網友留言了。」

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暴龍至今打了66場，雷納德只出賽48場，如今暴龍與公鹿僅3場勝差，力拚東部龍頭場場關鍵，雷納德沒傷卻休兵的作為引來球迷撻伐，不過《SportsNet》記者Sid Seixeiro要網友們別生氣，「如果他季後賽還這樣的話，那才會逼瘋大家！」

雷納德平均每場投籃命中率為49.7%，可拿到全隊之最的27.1分，另有7.3籃板、3.3助攻貢獻，也有一方為雷納德輪休之舉說話，畢竟暴龍已經穩進季後賽，讓主力保留體力備戰大賽才是明智之舉。

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