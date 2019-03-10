足球》重返西甲？傳穆里尼奧回鍋執教皇馬

前曼聯主帥穆里尼奧。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲豪門皇家馬德里本季表現差強人意，不僅歐冠慘遭淘汰，聯賽也只排在第3位，糟糕的成績也傳出高層決定要更換總教練。前皇馬主席卡德隆（Ramon Calderon）透露，穆里尼奧（Jose Mourinho）有可能下週就會回鍋成為皇馬下一任主帥。

《衛報》報導，卡德隆還加碼透露了合約內容：「我知道穆里尼奧會簽訂一張執教到本賽季結束的合約，同時還有三年的長期合約，他的年薪將會達到1700萬英鎊。」

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穆里尼奧曾在2010年至2013年執教皇馬，2012年幫助球隊拿下聯賽冠軍，成功推翻巴塞隆納當年在西甲的霸權。不過由於與拉莫斯（Sergio Ramos）以卡西亞斯（Iker Casillas）等主力球員關係不佳，導致他不得不離開皇馬，隨後在2013年被炒魷魚。

談到是否會重返皇馬，穆帥表示：「如果球隊不錯，有很好的結構與好勝心，我完全沒有問題。如果你曾執教過的俱樂部想要重新聘請你，說實話這很讓人驕傲。我當年回到切爾西的時候也有這種感覺，但是皇馬就還沒有體驗過。」

穆里尼奧曾率皇馬拿下一次西甲冠軍。（資料照，美聯社）

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