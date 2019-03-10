日職》王柏融怎麼了？連續2場熱身賽沒上場

王柏融。（資料照，取自日本火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕日職官辦熱身賽，日本火腿今天踢館大阪京瓷巨蛋和歐力士進行交戰，最終5：7輸球，不過加上昨天對阪神虎，王柏融連續兩天都沒有被排入先發打線，引來球迷議論。

王柏融昨日對阪神虎沒有出賽，日媒《產經體育》報導他今天對歐力士的比賽會上場，但火腿賽前公布的先發名單依舊沒有大王，日本球迷也在推特上議論原因，不排除是栗山監督擔心他衝太快，影響手感，王柏融上一場出賽是3月6日對羅德，擔任第5棒指定打擊，4打數敲出2安打、有2分打點，目前在官辦熱身賽出賽4場，11打數3安打，打擊率.250。

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本場比賽，火腿外野手大田泰示狀況依舊火燙，在第三局開轟，帶領日本火腿超前，第五局又敲出雙響砲，助球隊擴大領先，他已連續3場比賽都敲出全壘打，熱身賽打擊率.556。

不過在第六局，去年季後從歐力士轉隊火腿的投手金子弌大上場，他首次面對老東家就被敲4支安打失掉2分，歐力士追近比數到4：5只差一分。

第七局，日本火腿再換上秋吉亮接替，結果被白崎浩之敲出全壘打追平比數，再被T.岡田敲安超前，第八局歐力士又敲陽春砲添加保險分，終場以7：5贏球。

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