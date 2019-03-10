NBA》球迷高喊「賣掉球隊！」尼克老闆驅之別院

尼克老闆多蘭（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約尼克今天在主場以94：102不敵國王，苦吞5連敗，比賽結束後一位球迷朝著尼克老闆多蘭（James Dolan）大喊「賣掉球隊！」，多蘭卻威脅要禁止這位球迷到場看球，並派兩名保安將他驅逐出場。

當時比賽結束後，多蘭經過球員通道準備退場，一名球迷突然對他大喊「賣掉球隊！」，多蘭認為此舉相當粗魯，隨即回應這位球迷：「你真的認為我應該賣掉球隊嗎？你不想再參加任何比賽了是吧？以後的比賽就在家裡的電視上好好享受吧！」多蘭說道，並隨即將他驅逐出場。

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Knicks owner James Dolan threatens to ban a fan that tells him to sell the Team pic.twitter.com/e5KVhu70UW — 2Cool2Blog （@2Cool2Blogggg） 2019年3月9日

對於此事件，尼克發出聲明表示，「我們的政策向來就是如此，未來也一樣，如果你對我們球場的任何人不尊重，我們會要你別再回來。」，但目前還不確定這位球迷是否被永久禁止進入麥迪遜花園廣場觀看比賽。

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