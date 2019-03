NBA》球迷高喊「賣掉球隊！」尼克老闆驅之別院

尼克老闆多蘭(中)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紐約尼克今天在主場以94:102不敵國王,苦吞5連敗,比賽結束後一位球迷朝著尼克老闆多蘭(James Dolan)大喊「賣掉球隊!」,多蘭卻威脅要禁止這位球迷到場看球,並派兩名保安將他驅逐出場。

當時比賽結束後,多蘭經過球員通道準備退場,一名球迷突然對他大喊「賣掉球隊!」,多蘭認為此舉相當粗魯,隨即回應這位球迷:「你真的認為我應該賣掉球隊嗎?你不想再參加任何比賽了是吧?以後的比賽就在家裡的電視上好好享受吧!」多蘭說道,並隨即將他驅逐出場。

Knicks owner James Dolan threatens to ban a fan that tells him to sell the Team pic.twitter.com/e5KVhu70UW