NBA》「字母哥」繳全能成績 公鹿率先50勝傲視聯盟

亞德托昆波轟下全場最高的26分，外帶13籃板與6助攻，率隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今坐鎮主場迎戰黃蜂，公鹿靠著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高的26分，外帶13籃板與6助攻，終場公鹿以131：114擊退黃蜂，不僅收下2連勝，同時也是本季首支奪下50勝的球隊，穩坐東部龍頭。

半場打完黃蜂以59：55領先公鹿。易籃後，公鹿禁區開始發威，中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）第三節狂砍18分，加上亞德托昆波挹注8分，兩人頻頻肆虐油漆區幫助球隊帶著7分領先進入決勝節。

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第四節開賽，公鹿打出一波10：4攻勢，雙方差距拉開至雙位數，隨後公鹿前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）與米德爾頓（Khris Middleton）合力攻下9分，儘管黃蜂明星後衛沃克（Kemba Walker）努力帶領球隊追分，無奈全隊命中率不高，加上防守無力，終場公鹿以17分之差拿下2連勝。

此役公鹿除了字母哥繳出全能成績外，B.羅培茲貢獻25分8籃板，後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）與米洛提奇各攻下18分。黃蜂方面則以沃克的25分最佳。

黃蜂明星後衛沃克此役攻下25分4助攻。（美聯社）

B.羅培茲第三節大爆發，幫助球隊逆轉比分。（歐新社）

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