路跑》臉部平權國道馬拉松 傅淑萍締造二連霸

傅淑萍完成全馬二連霸。（大會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕長期關照燒傷顏損傷友的陽光基金會，去年首度與中華民國路跑協會跨界合作，以「臉部平權運動」為號召，獲得跑友們熱烈回響，今年再度攜手合作舉辦「2019臉部平權運動 臺北國道馬拉松」，共吸引31個國家、8040名國內、外好手共襄盛舉，雖然天空下著大雨，但仍澆不熄跑者的熱情，男子全馬最終由肯亞好手基波堤奇，以2小時31分31秒稱王，繼2016、2017年後再度奪冠，女子組全馬由傅淑萍以2小時52分14秒奪下二連霸，2019國道馬拉松賽事也在太陽露臉後，畫下完美的句點。

深受「坐骨痛」影響的國內女子長跑好手傅淑萍，去年以2小時52分55秒首度奪下菁英全馬組后冠，達成賽會首位奪下10公里、21公里、42公里「三冠后」頭銜選手，今年則再度挑戰菁英全馬組二連霸。

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傅淑萍不負眾望，以2小時52分14秒成績奪下女子全馬二連霸，成績也進步了41秒，她表示：「之前參加其他賽事的時候，不小心有點受傷的狀況，但我還是有在維持我的訓練，今天還好後來沒有下雨，跑起來很舒服，雖然有點逆風，但很開心可以突破自己的成績。」

2019年台北國道馬拉松今天早上鳴槍起跑。（大會提供）

繼去年號召55位陽光選手參與賽事後，今年有更多的陽光選手參與，共計72名陽光選手（燒傷及顏損朋友24人、口友27人、家屬21人）將以選手身分跑上國道，為顏損燒傷的夥伴發聲。從選手、陪跑員、志工到加油團，這些傷友各司其職擔任不同角色，為的就是希望能將更陽光、正向的觀念帶給社會大眾，期望大家都能欣賞、尊重並平等對待每一個人。

陽光基金會傷友組成加油團。（大會提供）

陳立羣勇奪國內全馬冠軍。（大會提供）

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