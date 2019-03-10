HVL》準決賽落馬壓力釋放 華僑開心打球力克屏榮獲季軍

華僑高中拿下季軍。（高中體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽，男子組季軍戰率先登場，強權華僑高中以25：18、25：16、25：21擊敗屏榮高中，收下季軍。

僑中昨遭本屆男子組黑馬瑞芳高工以3：1扳倒，今季軍戰重整旗鼓，在壓力釋放情況下，打出亮眼表現。賽後教練陳宣瑞說：「今天和昨天表現是天壤之別，大家都帶著笑容打球，沒有壓力，放得開自然打得比較好。」陳宣瑞也提到，這是他們本季與屏榮第4次交手，彼此都很熟悉。

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華僑高中林柏宇。（高中體總提供）

手握10座冠軍的僑中，今年目標是力阻豐原高商完成6連霸，沒想到在準決賽被瑞工打下，提前落馬，陳宣瑞表示，還是很感謝球員這一整年的努力，也祝福即將畢業的高三球員。

屏榮相隔兩屆之後，再度重返4強，最後以第4名作收，陣中高二攻擊手李尼希米認為，自己在複賽表現比較好，決賽沒有打出來有些可惜，希望下屆自己的表現可以更穩定，帶領學弟打出更好成績。

屏榮高中拿下第4名。（高中體總提供）

屏榮高中拿下第4名。（高中體總提供）

右為屏榮李尼希米。（高中體總提供）

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