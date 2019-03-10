NBA》詹皇帶隊能力被質疑 厄文：我很同情他

厄文與詹姆斯今同場交手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）降臨洛城為湖人帶來希望，但也因為衝擊季後賽失利，帶隊能力飽受批評，但厄文（Kyrie Irving）挺身而出替前隊友說話，「我真的很同情他的遭遇，這些酸言酸語對他並不公平。」

「我真的替他難過，真的，而且我很懂。」厄文告訴《The Athletic》記者Joe Vardon，他認為詹姆斯來到湖人承擔了很多責任，「我很清楚他有傷時，肯定也很想上場打球。」

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湖人在詹姆斯因傷連續缺席17場比賽，戰績開始走下坡，拿到6勝11敗，但在詹姆斯歸隊後情況並未好轉，加上今天輸球，湖人與西部第八的馬刺有6.5場勝差，詹姆斯連13年進軍季後賽之路中斷只是遲早的事。

厄文認為，外界對詹姆斯抱有極高的期待，但不該將湖人沒能重返榮耀歸咎於他，「其他球隊也在為季後賽努力，湖人每個人都知道，但大家都指望詹姆斯傷癒歸隊能夠馬上拉抬戰績，這是一件不公平的事。」

「不是連贏3場就能說是成功，當然，我相信在詹姆斯眼裡奪冠才是成功，但他在這10年都能打到季後賽了，只是現在沒機會，我真的替他感到很可惜。」厄文說。

詹姆斯今對綠衫軍交手，拿30分、10籃板、12助攻的大三元數據，厄文也有單場5顆三分球、30分表現，最終由塞爾提克以13分之差踢館成功。

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