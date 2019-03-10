足球》凱恩破門難救主 熱刺爆冷不敵弱旅

凱恩的進球難以挽救球隊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第30輪，熱刺客場迎戰南安普敦，儘管熱刺球星凱恩（Harry Kane）率先為球隊先馳得點，但下半場南安普敦後衛華利尼（Yan Valery）與中場普勞斯（James Ward-Prowse）雙雙建功，終場熱刺1：2爆冷不敵南安普敦，近5戰苦吞3敗。

上半場第26分鐘，熱刺中場阿里（Dele Alli）送出一腳挑傳，凱恩把握機會，禁區內右腳勁射破網，熱刺取得1球領先。比賽來到下半場第76分鐘，華利尼接獲隊友的傳球後，一腳抽射破網，幫助南安普敦扳平比分。

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隨後第81分鐘，南安普敦獲得一次絕佳的自由球機會，中場普勞斯右腳遠射，球像子彈般飛向死角破網，終場南安普敦以1球之差，爆冷奪勝。

熱刺目前以61積分暫居英超第3位，僅領先少賽一場的曼聯3分，近5場先後敗給伯恩利、切爾西與南安普敦，主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）得想出辦法幫助球隊重整旗鼓。

普勞斯關鍵自由球破網，率隊爆冷擊退熱刺。（法新社）

華利尼抽射破網。（法新社）

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