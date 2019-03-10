中職》提出薪資仲裁 陳子豪盼制度更完整

中信兄弟陳子豪。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中信兄弟強打陳子豪與球團合約尚未談妥，雙方對薪水期望有落差，確定繼周思齊之後提出薪資仲裁。他表示：「這是我自己的決定，就像學長（周思齊）說過的，制度不是很完整，自己也是為了比我年輕的選手，看能不能讓制度完整。」

陳子豪剛結束2年月薪各是18、22萬元的複數年合約，希望能爭取月薪至少30萬，但據悉兄弟原本加薪至26萬，洽談多次再增至28萬，遲未能達成共識，已寄出仲裁申請書，明天就會送達聯盟。

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議約已花不少時間，之後進入仲裁程序勢必也很費時，陳子豪說，不會影響心情，「自己就是專心在訓練上，專心練球，好好比賽，把自己準備好。」他表示，談薪過程當然是有小差距，不過，這都交給經紀公司處理，自己也會希望能獲得球隊一些鼓勵與肯定。

陳子豪強調，這不是要和球團撕破臉，「有跟領隊（劉志威）聊過，領隊也說這本來就是選手權益，有這機會也不會想說薪水怎樣，是為了制度去提。」

提出薪資仲裁前，陳子豪思考許久，與經紀公司和家人討論很久，也和周思齊聊過，他說：「（跟周思齊）沒談到薪水這方面，而是聊這制度跟國外有什麼不一樣。」

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