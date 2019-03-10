日職》陽岱鋼手感回溫敲雙安 熱身賽打擊率破4成

陽岱鋼今天2打數2安打，終結安打荒。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人台灣野手陽岱鋼今天找回打擊手感，面對傳統宿敵阪神虎敲出2安打，中止連2場、6打席的安打荒，也幫助球隊跑回1分，巨人軍終場以3：1贏球。

陽岱鋼在公辦熱身賽打擊手感不錯，但月初落枕休息2場後，歸隊兩戰合計6打數無安打，還敲出2支雙殺打，今天面對阪神擔任先發右外野手，打第7棒，第3局首打席面對阪神先發投手西勇輝，相中131公里滑球，擊成中外野安打，歸隊後首安終於開張，巨人此役的第一支安打也出爐。

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陽岱鋼打擊手感回溫，巨人5局上發動攻勢，中島宏之率先敲安，陽岱鋼再補上一支中外野安打，攻占一三壘，石川慎吾適時擊出中外野二壘安打，把壘上跑者都送了回來，陽岱鋼跑回球隊的第2分，陽岱鋼在下個半局攻守交換時就退場休息，洋砲葛雷諾9局上開轟，巨人終場以3：1擊敗阪神。

陽岱鋼此役2打數2安打，公辦熱身賽合計出賽6場，16打數敲出7支安打，包括1發全壘打，打擊率從3成57升至4成38。

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