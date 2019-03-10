中職》為選秀後段班爭氣 王威晨加薪10萬創造價值

王威晨。（資料照，記者吳清正攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中信兄弟今天公布球員調薪結果，去年榮膺盜壘王的王威晨加薪10萬元，月薪由12萬調至22萬，證明「選秀後段班」也能拚出自我價值。

王威晨2015年選秀獲中信兄弟第13輪指名，去年大放異彩，還抱回生涯首座盜壘王，被喻為後段班驚奇。他說：「我也在為自己創造一點小小的價值，做給所有人看，以這麼後段的指名進入職棒，磨練一段時間，現在才剛起步而已，想證明給大家看。」

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王威晨也表示，自己野心放得比較遠，不會只關注今、明年，希望職業生涯能更長久，「至少要比我爸（王光輝）還久，他創下這麼多輝煌紀錄，有機會超越就超越，我是希望生涯年資可以盡量超越他。」

王威晨自認還有許多進步空間，「我比較不容易滿足現況，而且球隊去年是最後一名，當然希望可以用自己能力幫助球隊，進入總冠軍賽，把大家價值提升起來。」

雖然新合約洽談多時才敲定，王威晨說，其實滿早之前就有大方向，最後只是卡在小細節沒談攏，主要也都是交給經紀公司處理。

王威晨。（資料照，記者林正堃攝）

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