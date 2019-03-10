網球 》吳東霖生涯首挫百大名將 問鼎第一座ATP挑戰賽冠軍

吳東霖。（資料照，記者方賓照攝）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金5.416萬美元（約167萬台幣）的智利聖地牙哥男網挑戰賽，20歲台將吳東霖再爆冷門，6：2、6：3力退世界男單排名93的西班牙33歲老將安都亞（Pablo Andujar），不但生涯首度打敗百大高手，也問鼎個人第一座ATP挑戰賽冠軍。

身高185公分的吳東霖，體型條件出色，2016年高雄海碩盃曾擊退當時排行132的美國勁敵庫德拉（Denis Kudla）而一戰成名，目前全球男單暫居363席。如今轉戰南美的吳東霖，單打一路過關斬將，準決賽面對外卡參戰的西國頭號種子，他在2：2短暫僵持後，隨即把握機會連破帶保，横掃4局先馳得盤；次盤台將新生代又克服開局先遭破發劣勢，不但回破逼平，盤末更再度突破，直落2關門鎖定爭冠門票。

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吳東霖在南美贏得生涯首場Top 100勝利，台灣時間週一清晨約4時，將與玻利維亞第2種子、排名87的德利恩（Hugo Dellien）爭奪金盃。

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