衛冕軍勇士大戰太陽 今日賽事預告與轉播

勇士當家球星柯瑞（資料照，美聯社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

本日NBA有一場的賽事轉播，衛冕軍勇士在近期的比賽展現不出宰制力，最近十場比賽中僅拿下五勝，對於即將到來的季後賽，勇士只差排名第二的金塊兩場勝差，想要力保季後賽的全主場優勢，勇士勢必得找回以往的能力，今天面對聯盟排名第二差的太陽，是一場絕對要收下的勝利，精彩的NBA賽事，請準時鎖定轉播。

WSBL持續進行，今天有兩場的比賽，首先晚間六點龍頭國泰要面對到第二的中華電信，第二場則是要由台電面對到台元，喜愛台灣籃球的朋友們，不要錯過轉播囉。

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NBA例行賽

08:30 太陽@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

UBL

09:00 國體大學@台體大學

13:00 嘉義大學@台東大學

轉播單位：FOX體育、FOX體育3台

WSBL

18:00 國泰@電信

19:40 台電@台元

轉播單位：ELEVEN SPORTS1

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