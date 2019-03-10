路跑》公務員身分最後一跑 川內優輝將轉職業

川內優輝。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕今年日本琵琶湖馬拉松備受矚目，除了是爭取東奧馬拉松選拔賽最後一場資格賽，也是「公務員跑者」川內優輝轉任職業跑者前，以公務員身分的最後一場馬拉松，他跑出2小時09分20秒，總排名第八、日本國內第二。

琵琶湖馬拉松屬於菁英型男子馬拉松，參賽資格至少要能跑進2小時30分內，台灣方面，敦奧國手張嘉哲今天也在現場參賽，他跑出2小時18分38秒，締造個人近7年來最佳紀錄，他正在為東京奧運做準備，希望力拚達標。

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川內優輝今天跑出總排第八，讓他回想起2017年世錦賽馬拉松的往事，當時他代表國家隊參賽，立志要跑進前八名，成為日本第一人，但卻以3秒之差，與第八名擦身而過，這3秒鐘體悟成為川內優輝想轉職業跑者的關鍵。

最後一次以公務員身分跑馬拉松，川內優輝有點惆悵，他表示，從24歲開始於埼玉縣政府服務，轉眼11年過去，已經32歲了，現在的他才開始要向世界挑戰，他設下挑戰10月世錦賽的目標，希望破解當年第九名的恥辱。

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